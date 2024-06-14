تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق العاشر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة نصر

عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات يفيد بنشوب حريق داخل عقار بجوار وزارة التعليم العالي في الطابق العاشر.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وجرى السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حريق 3 منازل ببني سويف

وعلي صعيد اخر ، اندلع حريق داخل أحد المنازل ،اليوم الجمعة، وامتد إلى منزلين آخرين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، وذلك في قرية هلية التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق هائل داخل منزل وامتد إلى منزلين آخرين بقرية هلية بدائرة مركز شرطة ببا، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز.

وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق، دون أية خسائر في الأرواح

وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي والانتقال إلى موقع الحادث لحصر الخسائر والتلفيات.