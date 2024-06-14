حصاد أنشطة جامعة حلوان خلال هذا الأسبوع

نشرت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، حصاد أنشطتها وفعالياتها خلال هذا الأسبوع قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، بأصدق التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء.

افتتاح المعمل المركزي في جامعة حلوان

وافتتح رئيس جامعة حلوان المعمل المركزي بمبنى مركز التميز والابتكار العلمي بالحرم الجامعي بما يواكب التطورات العلمية ويساهم في تدريب الطلاب والباحثين والتطبيق العملي للشق الأكاديمي، حيث يخدم المعمل العلوم الأساسية والتطبيقية ومنها كليات العلوم والطب والصيدلة والتمريض والهندسة .

وفي إطار سعي جامعة حلوان إلى تبادل الخبرات في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، استضافت الجامعة الدكتور سكوت كوبفيرمان أستاذ الإعاقة والدمج والتكنولوجيا بجامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

معرض التصوير الفوتوغرافي في جامعة حلوان

وافتتح رئيس جامعة حلوان معرض مادة التصوير الفوتوغرافي الذي نظمه قسم التصوير المستوى الثالث بكلية الفنون الجميلة، وشارك فى المعرض 53 طالبة وطالب، ويمثل هذا المعرض فرصة فريدة لاستكشاف عوالم جديدة من الجمال والإبداع والتعمق في الذات الإنسانية.



وأبدع طلاب الفرقة الخامسة شعبة التثقيف بالفن للتدريب الميدانى بكلية التربية الفنية جامعة حلوان بعمل فيلم تسجيلي تثقيفي عن المتحف الزراعي المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور أحمد حاتم عميد الكلية.



وفى إطار الدور المهم والخدمي الذي تقوم به جامعة حلوان لتأهيل الطلاب بكل المقومات الضرورية لسوق العمل، نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ورشة عمل عن "تنمية المهارات والجاهزية لسوق العمل"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

كما أقيم عرض رياضي على هامش فعاليات افتتاح أكاديمية الدفاع عن النفس بنادي جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة النادي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى للنادى.

وشارك وفد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة حلوان المتميزين في حلقة نقاشية بعنوان "الأفكار الهدامة والدخيلة على المجتمع - التداعيات - آليات المواجهة" بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة.

