الذهب يتجه لأول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية أميركية تراجع ضغوط الأسعار مما يعزز التفاؤل حيال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.

أسعار الذهب

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2311.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش. وربح المعدن النفيس 0.5% منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2326.40 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة انخفضت على غير المتوقع في مايو ، وهو مؤشر آخر على أن التضخم ينحسر مما يدعم آمال خفض الفائدة في سبتمبر .

وجاءت هذه البيانات في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاء أضعف من المتوقع وصدر قبيل اجتماع المركزي الأميركي يوم الأربعاء. وفي الاجتماع ثبّت المركزي أسعار الفائدة وأشار إلى إرجاء بدء تخفيضات الفائدة إلى ديسمبر.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون حاليا بنسبة 67% خفضا في سبتمبر ، مقارنة مع 63% قبل بيانات أسعار المنتجين.

وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 29.02 دولار للأونصة وصعد البلاتين 1.2% إلى 957.75 دولار وزاد البلاديوم 0.6% إلى 888.52 دولار. ولكن المعادن الثلاثة تتجه لتكبد خسائر أسبوعية.

أسعار الذهب فى الأسواق المصرية

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الجمعة 14 يونيو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 15 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3120 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3120 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3565 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2674 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2080 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 24960 جنيهًا.