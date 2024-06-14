الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فاركو يدرك التعادل أمام الاهلي بعد تدخل الفار

بوابة الوفد الإلكترونية

أحرز فاركو هدف التعادل أمام الأهلي لتصبح النتيجة 1-1، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب. 

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إمام عاشور يفتتح التسجيل للأهلي أمام فاركو ويضع الهدف الأول

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عمرو جمال ونجيب يقودان هجوم فاركو أمام الأهلي

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كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو.. موديست يقود الهجوم

سجل فاركو هدف التعادل بأقدام جابر كامل بالدقيقة 35 لكنه إلغي بداعي وجود حالة تسلل قبل أن تدخل تقنية الفيديو التي تؤكد صحة الهدف ليتم إحتسابه.

 

تشكيل فاركو أمام الاهلي:

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

في خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين عيد - أنكادا - جابر كامل.

في خط الوسط: أحمد البحراوي - محمد فخري - محمود عماد.

في خط الهجوم: محمود البدري - عمرو جمال - شكري نجيب.

 

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