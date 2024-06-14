الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمرو جمال ونجيب يقودان هجوم فاركو أمام الأهلي

فاركو
فاركو

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو عن تشكيل الفريق البرتقالي لمباراة الأهلي والتي تجمع بينهما منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو.. موديست يقود الهجوم

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الأهلي يواجه فاركو اليوم على استاد برج العرب

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو بالدوري

تشكيل فاركو أمام الاهلي:

في حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
في خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين عيد - أنكادا - جابر كامل.
في خط الوسط: أحمد البحراوي - محمد فخري - محمود عماد.
خط الهجوم: محمود البدري - عمرو جمال - شكري نجيب.

ويقع الأهلى في المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 33 نقطة بعد خوضه 15، حقق فيهم 10 انتصارات وتعادل فى 3 مواجهات وتلقى الهزيمة مرتين فيما يأتي فاركو بالمركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة ، أنتصر 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات.


 

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