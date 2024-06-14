كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو.. موديست يقود الهجوم

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الأهلي الذي يخوض مباراة فاركو التي تقام في السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر كمال – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - رضا سليم – مروان عطية – حسين الشحات – إمام عاشور.

في خط الهجوم: أنتوني موديست .

ويجلس على دكة البدلاء :

محمود متولي – رامي ربيعة – محمود عبد المنعم كهربا - أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – مصطفى شوبير – طاهر محمد طاهر .