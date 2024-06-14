الجمعة 14 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو.. موديست يقود الهجوم

كولر
كولر

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الأهلي الذي يخوض مباراة فاركو التي تقام في السابعة من مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو.. موديست يقود الهجوم

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بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو (يلا شوت) اليوم في الدوري الممتاز

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بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو يلا شوت في دوري نايل

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو: 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر كمال – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - رضا سليم – مروان عطية – حسين الشحات – إمام عاشور.

في خط الهجوم: أنتوني موديست .

ويجلس على دكة البدلاء : 

محمود متولي – رامي ربيعة – محمود عبد المنعم كهربا - أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – مصطفى شوبير – طاهر محمد طاهر .

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