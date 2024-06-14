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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لمزيد من الارتفاعات بدرجات الحرارة (فيديو)

موجة حارة
موجة حارة

 أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لمزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية مقارنة بالأيام الماضية. 

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تابع درجات الحرارة في ذروة الموجة الحارة اليوم

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يوم التروية.. درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة

 وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية: "سجلنا ذروة قيم الحرارة أمس، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية نهارًا، ومن المتوقع أن تكون العظمى 43 درجة مئوية بارتفاع درجتين عن أمس".

سبب الموجة شديدة الحرارة:

 تابعت: "مازالت تؤثر علينا أجواء شديدة الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، إذ نتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وهذه الكتل مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها". 

 وواصلت: "يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي يعمل على ارتفاع قيم الحرارة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وكل ذلك يساعد على إحساسنا بالأجواء شديدة الحرارة نهارًا في أغلب محافظات الجمهورية، والمناطق الجنوبية تكون أعلى في قيم الحرارة، وتتراوح بين 47 و48 درجة حرارة كقيمة عظمى في المناطق الجنوبية، في جنوب الصعيد".

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