تحذير من التعرض للشمس.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتي غد السبت.

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

وأما حالة الطقس ليلا يكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:3 درجات على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري اعتبارا من الأحد 16 يونيو.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، وارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 43 28

العاصمة الإدارية 43 27

6 اكتوبر 44 27

بنها 42 27

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 27

كفر الشيخ 41 27

المنصورة 42 27

الزقازيق 43 28

شبين الكوم 42 27

طنطا 42 27

دمياط 35 25

بورسعيد 35 26

الاسماعيلية 44 27

السويس 44 27

العريش 35 23

رفح 34 22

رأس سدر 40 27

نخل 40 18

كاترين 35 17

الطور 38 26

طابا 41 27

شرم الشيخ 44 31

الاسكندرية 36 24

العلمين 35 24

مطروح 36 23

السلوم 38 25

سيوة 45 25

رأس غارب 42 29

الغردقة 43 30

سفاجا 44 31

مرسى علم 44 30

شلاتين 40 29

حلايب 36 28

أبورماد 39 27

رأس حدربة 38 28

الفيوم 44 27

بني سويف 44 27

المنيا 45 29

أسيوط 45 28

سوهاج 46 29

قنا 47 30

الأقصر 47 30

أسوان 47 31

الوادى الجديد 44 28

أبوسمبل 45 29