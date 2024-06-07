مانشستر يونايتد يستهدف مدرب بوروسيا دورتموند لخلافة تين هاج

يبحث مانشستر يونايتد الإنجليزي عن التعاقد مع مدير فني قوي خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب إيريك تين هاج خلال المواسم الماضية.



وكشفت تقترير صحفية ألمانية أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع المدرب إدين ترزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند.

وأوضحت أن المستويات التي قدمها ترزيتش مع العملاق الألماني، خاصة في دوري أبطال أوروبا جعلت إدارة اليونايتد تُفكر في التعاقد معه.

وكان بوروسيا دورتموند، قد وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب، بعدما تلقى خسارة أمام ريال مدريد، بهدفين دون رد.

الجدير بالذكر أن عدد من الأسماء ارتبطت بتدريب مانشستر يونايتد، من أحل خلافة المدرب إيريك تين هاج، كتوماس توخيل وروبرتو دي زيربي.