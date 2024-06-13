في بيان رسمي.. بروسيا دورتموند يعلن رحيل مدربه

أعلن بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، رحيل إيدين تيزريتش عن تدريب الفريق، باتفاق مشترك بين الطرفين.

وكان تيزريتش قد قاد بروسيا دورتموند للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 10 أعوام، قبل الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني بهدفين دون رد.

ويبلغ تيزريتش من العمر 41 عاما، وتولى تدريب الفريق الألماني بداية من عام 2020، وتمكن من تأهل فريقه لكأس العالم للأندية 2025، وأيضا دوري أبطال أوروبا العام المقبل.

ونشر نادي بروسيا دورتموند بيانا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه "إيدين تيزريتش يترك بروسيا دورتموند، الفائز بكأس ألمانيا 2021، ووصافة دوري 2023، ونهائي أوروبا 2024، وهو من طلب إنهاء عقده على الفور، ووافق بروسيا دورتموند على طلب المدرب بعد مناقشة مشتركة".

مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع إيدين

وكشفت تقترير صحفية ألمانية أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع المدرب إدين ترزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند.

وأوضحت أن المستويات التي قدمها ترزيتش مع العملاق الألماني، خاصة في دوري أبطال أوروبا جعلت إدارة اليونايتد تُفكر في التعاقد معه.

وكان بوروسيا دورتموند، قد وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب، بعدما تلقى خسارة أمام ريال مدريد، بهدفين دون رد.

الجدير بالذكر أن عدد من الأسماء ارتبطت بتدريب مانشستر يونايتد، من أحل خلافة المدرب إيريك تين هاج، كتوماس توخيل وروبرتو دي زيربي.

هوميلز مطلوب في الدوري السعودي



وفي نفس السياق، كشف الدولي الألماني ماتس هوميلز قلب دفاع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن موقفه من الإستمرار مع فريقه.

وربطت عدة تقارير ماتس هوميلز بالرحيل عن بوروسيا دورتموند بعد تلقيه عدة عروض من دوري روشن السعودي.

وقال ماتس هوميلز في تصريحات صحفية عقب نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا: “ حتى الآن لم أتخذ أي قرارات تخص مستقبلي مع الفريق ".

وكشف فابريزيو رومانو خبير سوق الإنتقالات أن قرار الإعتزال مازال يبدو بعيداً عن تفكير هوميلز في الوقت الحالي.

ويرفض ماتس هوميلز فكرة الإنتقال إلى دوري رن السعودي في الوقت الحالي، حيث يفاضل بين الإستمرار مع بوروسيا دورتموند أو خوض تجرة جديدة في أوروبا.

فينيست مدربا لـ بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تعيين البلجيكي فينسنت كومباني مدرباً للفريق خلفاً للألماني توماس توخيل.

وقال النادي الألماني، في بيان رسمي، إن كومباني وقع على عقود تدريب الفريق حتى 30 يونيو 2027.ومن جانبه، أكد نادي بيرنلي الإنجليزي الذي هبط إلى تشامبيونشيب، أنه سمح للمدرب صاحب الـ38 عاما بالرحيل عن الفريق.

وقال كومباني في تصريحات للموقع الرسمي لبايرن ميونخ: "أتطلع إلى التحدي الذي يواجهه بايرن ميونخ، إنه لشرف عظيم أن أتمكن من العمل في هذا النادي".

وأضاف: "بايرن ميونخ مؤسسة في كرة القدم الدولية، كمدرب، عليك أن دافع عن هويتك كشخص: أحب امتلاك الكرة والإبداع، وعلينا أيضًا أن نكون عدوانيين على أرض الملعب وشجاعين".

وأتم المدرب البلجيكي: "أنا أتطلع الآن إلى الأشياء الأساسية: العمل مع اللاعبين، وبناء الفريق عندما يتم وضع الأساس، سيتبعه النجاح".