اتحاد الصناعات: زيادة كبيرة في أسعار الذهب خلال أيام

كشف إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه مرتبط بشراء عدد من الدول وعلى رأسها الصين أطنان من المعدن الأصفر لزيادة الاحتياطي لديها.





أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وأكد رئيس شعبة صناعة الذهب، خلال تصريحات متلفزة، أنه مع تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ووجود مؤشرات علي تخفيضها مستقبلا وزيادة الصراعات والنزاعات والحروب في العالم يتوقع ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية وبالتالي محليا وبالتالي زيادته خلال أيام.

وكانت شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا بنحو 30 دولارا داخل البورصات العالمية مقارنة بأسعارها أمس حيث سجل سعر الأونصة نحو 2337 دولارا.

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