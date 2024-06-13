يتعرض الكثير من المواطنين إلي ضغوط الحياة وخاصة المصروفات وعليه قد يضطر البعض منهم للاستدانة والحصول علي قرض يحتاج إلي شروط معينة وسداد فوائدها وتعتبر القروض الحسنة بدون فائدة حلولًا مالية مبتكرة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تُثقل كاهل الكثيرين، يقدم القرض بدون فوائد المساعدة للمحتاجين وبارقة أمل ودعمًا ماليًا لذوي الدخل المحدود.

وتُقدم القروض الحسنة حلولًا مالية مُيسّرة تُساعد المحتاجين على تسديد الديون ، تمويل مشاريعهم الصغيرة، أو تلبية احتياجاتهم الأساسية دون عبء إضافي من الفوائد.





قرض بدون فوائد بشروط ميسّرة

ويتميز بنك ناصر الاجتماعي، بتقديم خدمات مصرفية المُصممة لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، ومن ضمنها "القروض الحسنة" بدون فوائد، وشروط ميسّرة تختلف حسب حالة المقترض، سواء كان موظفًا أو صاحب معاش أو وريثًا، وذلك بحد اقصى عشرة الاف جنيها بمصاريف اداريه بسيطة، يتم سدادهم على أقساط شهريه لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

التفاصيل وشروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى

الفئات المستحقة للحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي

أصحاب المرتبات.

أصحاب المعاشات.

ورثة المعاشات.

شروط ميسّرة للحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي

الاقتراض بضمان المرتب :-

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة – تحويل القسط او المرتب على البنك.

الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي :-

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما ، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق :-

تحويل القسط أو المعاش على البنك – في حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي

- صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن "ساريـــة".

- الـــرقم التــأمينى للمقتـــرض والضــــامن والمستفيــــــــد.

- بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

5 حالات للحصول على قرض بدون فوائد من بنك ناصر الاجتماعي

- في حالة قرض الزواج: تقديم اصل وثيقه عقد قران بالنسبه للمسلمين أو محضر الخطبه للطوائف المسيحية بشرط الا تزيد مدته عن سبع سنوات ويقوم عقد الزواج مقام محضر الخطبه بالنسبه للطوائف المسيحية في الأحوال التي لا يتم فيها تحرير محضر الخطبه.

- في حالة قرض العلاج: تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

- في حالة قرض الحالات الملحة - الطارئة: تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.

- في حال قرض أعباء بدء العام الدراسي والجامعي: قيد من الجهه التابع لها ( المدرسه / الجامعه )

- في حال قرض تجهيز واعداد الرسائل العلمية ومشروعات التخرج للطلبة: خطاب من الجامعة يفيد بعمل مشروع تخرج او عمل رساله علميه

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