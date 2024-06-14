بقرار من الحكم.. الزمالك بالقميص الأبيض أمام سيراميكا

تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقميصه الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



جاء ذلك بناء على طلب عبد العزيز السيد حكم المباراة وبالتنسيق مع مسؤولي الزمالك وسيراميكا كليوباترا، بعدما وجد الحكام أن القميص الأسود الذي كان سيرتديه الزمالك متقارب من لون قميص فريق سيراميكا كليوباترا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي - سيد عبد الله "نيمار" .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.