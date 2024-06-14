أسعار العملات بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم الجمعة.. شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة خلال منتصف التعاملات في السوق السوداء، استقرارًا، 1وسجل سعر الدولار أمريكى في البنوك المصرية نحو 48.01 جنيه مصري.

يهتم ويتسائل الكثير من المستثميرين لمعرفة أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، وقد سجلت اسعار العملات اليوم الخميس الموافق 13-6-2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي، وذلك بعدما اعلن البنك المركزى المصري تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة الي 6%، ومن خلال سطور المقال التالية سنتعرف علي اسعار العملات اليوم في السوق السوداء والبنوك.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملات العربية والاوروبية خلال فترة منتصف تعاملات اليوم الجمعة، وتحرص بوابة الوفد متمثلة في قسم الاقتصاد على تقديم القيمة السعرية وكافة المعلومات الإقتصادية خلال اليوم بصورة لحظية، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعار كافة السلع المحلية والعربية والعالمية، لاسيما الدولار والعملات، وجاءت أسعار العملات اليوم على النحو الأتي:

أسعار العملات اليوم الجمعة بنتصف التعاملات

سعر الدولار الامريكي اليوم الجمعة

1 دولار أمريكى 48.01 جنيه مصري

5 دولار أمريكى 240.05 جنيه مصري

10 دولار أمريكى 480.1 جنيه مصري

25 دولار أمريكى 1,200.25 جنيه مصري

50 دولار أمريكى 2,400.5 جنيه مصري

100 دولار أمريكى 4,801 جنيه مصري

150 دولار أمريكى 7,201.5 جنيه مصري

200 دولار أمريكى 9,602 جنيه مصري

250 دولار أمريكى 12,002.5 جنيه مصري

300 دولار أمريكى 14,403 جنيه مصري

500 دولار أمريكى 24,005 جنيه مصري

700 دولار أمريكى 33,607 جنيه مصري

1000 دولار أمريكى 48,010 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

1 ريال سعودى 12.8 جنيه مصري

5 ريال سعودى 64 جنيه مصري

10 ريال سعودى 128 جنيه مصري

25 ريال سعودى 320 جنيه مصري

50 ريال سعودى 640 جنيه مصري

100 ريال سعودى 1,280 جنيه مصري

150 ريال سعودى 1,920 جنيه مصري

200 ريال سعودى 2,560 جنيه مصري

250 ريال سعودى 3,200 جنيه مصري

300 ريال سعودى 3,840 جنيه مصري

500 ريال سعودى 6,400 جنيه مصري

700 ريال سعودى 8,960 جنيه مصري

1000 ريال سعودى 12,800 جنيه مصري.

سعر اليورو في السوق السوداء

1 يورو 51.83 جنيه مصري

5 يورو 259.15 جنيه مصري

10 يورو 518.3 جنيه مصري

25 يورو 1,295.75 جنيه مصري

50 يورو 2,591.5 جنيه مصري

100 يورو 5,183 جنيه مصري

150 يورو 7,774.5 جنيه مصري

200 يورو 10,366 جنيه مصري

250 يورو 12,957.5 جنيه مصري

300 يورو 15,549 جنيه مصري

500 يورو 25,915 جنيه مصري

700 يورو 36,281 جنيه مصري

1000 يورو 51,830 جنيه مصري.

سعر الدرهم الاماراتي في السوق السوداء

1 درهم اماراتى 13.11 جنيه مصري

5 درهم اماراتى 65.55 جنيه مصري

10 درهم اماراتى 131.1 جنيه مصري

25 درهم اماراتى 327.75 جنيه مصري

50 درهم اماراتى 655.5 جنيه مصري

100 درهم اماراتى 1,311 جنيه مصري

150 درهم اماراتى 1,966.5 جنيه مصري

200 درهم اماراتى 2,622 جنيه مصري

250 درهم اماراتى 3,277.5 جنيه مصري

300 درهم اماراتى 3,933 جنيه مصري

500 درهم اماراتى 6,555 جنيه مصري

700 درهم اماراتى 9,177 جنيه مصري

1000 درهم اماراتى 13,110 جنيه مصري.