ورشة عمل توعوية حول متبقيات المبيدات في الموالح المصرية.. خطوات نحو تصدير آمن

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بالتعاون مع كروب لايف مصر، ورشة عمل توعوية لمنتجي ومصدري الموالح في محافظة البحيرة ومنطقة النوبارية.

وتهدف الورشة إلى رفع قدرات المشاركين حول أهمية مراقبة متبقيات المبيدات في الموالح لضمان سلامتها وجودتها، وتعزيز فرص تصديرها إلى الأسواق العالمية.

أهداف الورشة:

توعية منتجي ومصدري الموالح بأهمية متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية.

شرح التأثير السلبي لمتبقيات المبيدات الزائدة على صحة الإنسان والبيئة.

تعليم المشاركين أفضل الممارسات للتحكم في استخدام المبيدات وتقليل مخلفاتها.

تعريف المشاركين بخدمات المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

دعم تنافسية الموالح المصرية في الأسواق العالمية من خلال ضمان جودتها وسلامتها.

أهم النقاط التي تم تناولها:

الأهمية الاقتصادية لزراعة وتصدير الموالح في مصر.

مخاطر متبقيات المبيدات الزائدة على صحة الإنسان والبيئة.

التشريعات واللوائح الدولية الخاصة بمتبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية.

أفضل الممارسات للتحكم في استخدام المبيدات وتقليل مخلفاتها.

دور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في دعم المنتجين والمصدرين.

المخرجات:

اكتسب المشاركون معرفة وافية بأهمية مراقبة متبقيات المبيدات في الموالح.

تعلم المشاركون أفضل الممارسات للتحكم في استخدام المبيدات وتقليل مخلفاتها.

تم تعزيز فرص تصدير الموالح المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال ضمان جودتها وسلامتها.

الخلاصة:

تُعدّ ورشة العمل خطوة هامة نحو تعزيز سلامة وجودة الموالح المصرية ودعم تنافسيتها في الأسواق العالمية. من خلال تكاتف الجهود بين مختلف الجهات المعنية، يمكن ضمان إنتاج وتصدير موالح آمنة تلبي متطلبات المستهلكين المحليين والدوليين.