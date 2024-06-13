جهود وزارة الزراعة للحفاظ على الثروة الحيوانية

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة وإصلاح الأراضي، توجيهات بتكثيف التوعية وإصدار الإرشادات للمزارعين والمربيين لمواجهة موجة الحر، وتضمنت التوجيهات:

توصيات عاجلة للتعامل مع الظروف المناخية الطارئة وارتفاع درجات الحرارة.

توصيات فنية للمربيين للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

مبادرات وزارة الزراعة:

كلف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كافة الجهات المعنية في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتواصل مع مربى ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة.

إرشادات ونصائح للمربيين:

في إطار جهودها التوعوية، أصدرت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، عددًا من النصائح والإرشادات للمربيين لمواجهة موجة الحر، تشمل:

الإيواء:

توفير أماكن إيواء مناسبة للقطعان تضمن الراحة وتمنع الازدحام.

التأكد من تهوية جيدة للحظائر مع تجنب التيارات الهوائية المباشرة.

رش الحظائر بالماء لخفض درجات الحرارة.

الصحة والنظافة:

التخلص من المخلفات والفضلات بطرق سليمة لمنع التلوث وانتشار العدوى.

التخلص الآمن من الحيوانات النافقة.

الحرص على نظافة الحظائر وتعقيمها بشكل دوري.

التغذية:

تقديم العلائق المناسبة للقطعان التي تلبي احتياجاتها الغذائية من بروتين وطاقة.

تقديم الأعلاف المركزة في أوقات مناسبة بعيدًا عن ساعات النهار الحارة.

إضافة المواد المضادة للإجهادات الحرارية إلى مياه الشرب حسب تعليمات وزارة الزراعة.

الشرب: