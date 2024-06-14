التعرض للحرارة الشديدة.. مخاطرها وسبل الوقاية

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد خطر التعرض لمخاطر الحرارة العالية وتأثيراتها الضارة على الصحة، وتعتبر درجات الحرارة المرتفعة من بين التحديات التي يواجهها الإنسان، حيث يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بحذر.

وفي هذا السياق، سنتناول خلال السطور التالية بعض المخاطر التي يتعرض لها الإنسان نتيجة التعرض لدرجات الحرارة العالية، وسنقدم بعض الإرشادات والنصائح للوقاية منها والتعامل معها بكفاءة.

التعرض لدرجات الحرارة العالية

مخاطر التعرض لدرجات الحرارة العالية

1. الإجهاد الحراري

- يتسبب في التعب الشديد، العطش المفرط، والتعرق الغزير. قد يؤدي إلى تشوش ذهني وإغماء.





2. ضربة الشمس

- حالة طارئة قد تكون مميتة، تحدث عندما يعجز الجسم عن تنظيم درجة حرارته. تشمل أعراضها الارتفاع الحاد في درجة الحرارة، جفاف الجلد، تسارع ضربات القلب، والارتباك.





3. التشنجات الحرارية

- تشنجات مؤلمة في العضلات نتيجة فقدان الجسم للأملاح بسبب التعرق الزائد.





4. الإنهاك الحراري

- يتضمن أعراضًا مثل التعرق الشديد، النبض السريع، الضعف، والدوار، وإذا لم يُعالج قد يتطور إلى ضربة شمس.





5. الطفح الحراري

- تهيج الجلد الناجم عن التعرق الزائد الذي يسد المسام، مما يؤدي إلى طفح جلدي مؤلم.





6. الجفاف

- فقدان السوائل والأملاح الضرورية للجسم، مما يؤدي إلى ضعف الأداء الجسدي والعقلي.

طرق تجنب مخاطر التعرض لدرجات الحرارة العالية

طرق تجنب مخاطر التعرض لدرجات الحرارة العالية



1. شرب السوائل بانتظام

- يجب شرب السوائل بانتظام طوال اليوم، حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، للحفاظ على الترطيب الجيد للجسم.





2. تجنب التعرض المباشر للشمس

- ينبغي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والبقاء في الظل إذا أمكن.





3. ارتداء الملابس المناسبة

- ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة والمصنوعة من القطن، وتجنب الملابس الداكنة التي تمتص الحرارة.

4. استخدام واقي الشمس

- استخدام واقي الشمس بشكل منتظم وتجديد وضعه كل بضع ساعات.





5. تجنب الأنشطة البدنية الشاقة

- تجنب ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة في فترات النهار الساخنة، والاكتفاء بممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو المساء.





6. البقاء في أماكن مكيفة

- البقاء في الأماكن المكيفة قدر الإمكان خلال فترات الحر الشديد.





7. التهوية الجيدة

- فتح النوافذ وتهوية المنزل جيدًا لتدفق الهواء الطلق.





8. الحفاظ على التغذية السليمة

- تناول وجبات خفيفة ومتوازنة، تحتوي على الفواكه والخضروات، وتجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية.





9. تجنب تناول المشروبات المحتوية على الكافيين والكحول

- لأنها قد تزيد من فقدان السوائل في الجسم.





10. مراقبة الأعراض

- توخي الحذر ومراقبة الأعراض المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة، مثل الصداع، والدوار، والغثيان، والإرهاق، والتعرق الزائد.



باتباع هذه الإرشادات، يمكن تجنب مخاطر التعرض لدرجات الحرارة العالية والحفاظ على صحة الجسم خلال فصل الصيف.