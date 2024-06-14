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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كريستال بالاس يضم مدافع المغرب شادي رياض

شادي رياض
شادي رياض

أعلن نادي كريستال بالاس التعاقد مع المغربي شادي رياض لاعب ريال بيتيس بشكل رسمي في سوق الانتقالات الصيفية.

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المغربي شادي رياض على أعتاب الدوري الإنجليزي

أكد نادي كريستال بالاس في بيانه الرسمي أن شادي رياض انتقل للنادي ووقع على عقد حتى صيف عام 2029، قادما من صفوف ريال بيتيس.

أضاف نادي كريستال بالاس أن اللاعب المغربي الذي بدأ مسيرته داخل نادي ناشئي مايوركا قبل الانتقال إلى أكاديمية لا ماسيا قبل ان يعار إلى ريال بيتيس.

 شادي رياض

وشارك شادي رياض مع بيتيس في 30 مباراة في الموسم الماضي بقيادة بيليجريني، ولعب "رياض" مع المنتخب المغربي في 3 مباريات واحرز هدفه الأول في شباك الكونغو الديمقراطية.

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كريستال بالاس يضم مدافع المغرب شادي رياض

وأصبح شادي رياض أولى صفقات كريستال بالاس في هذا الصيف استعدادا للمنافسات في الموسم الجديد.

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