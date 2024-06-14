إزاله 10 حالات تعد بالبناء المخالف بقري مركز المحلة

أكد المحاسب محمد حنتوش، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، على تواصل حملات ازاله التعديات ومخالفات البناء، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية،حيث تم اليوم شن عدة حملات بنطاق قرى مركز المحلة، بإزالة وفك شدة خشبيه لدور اول علوى بعزبة البيطار التابعة لقرية ديرب هاشم بنطاق وحده ميت الليث هاشم



وتمكنت الحملة من إزالة حالة تعدي على أرض زراعية عبارة عن عمل عشه من الخشب والبوص بعزبة مزراحي بقرية العثمانية بوحده بشبيش، وفك عدد ٣ شدات خشبيه خارج الحيز العمراني بناحية قرية دنوشر

وإزالة تعدي علي أرض زراعية بناحية الدواخلية، عبارة عن كشك من الأخشاب وسور وأعمده حديدية.



ونجحت الحملة في إزالة حالة تعدى ليلا، عبارة عن أساس من البلوك والخرسانة بعزبة العجرمة ناحية السجاعية، بنطاق الوحدة المحلية بالعامرية، وفك شده خشبيه لسقف تالت علوى بقريه الحوامدية، بوحدة محلة حسن.

وواصلت الحملات، بإزالة وفك شدة خشبيه وحديد تسليح تمهيدا لصب سمل خرساني بعزبة راغب بنطاق الوحدة المحلية بالشهيدي، وفك شدة خشبية ليلا، تمهيداً لصب سمل خرساني على الأرض الزراعية، بناحية دخميس التابعة لوحدة البنوان