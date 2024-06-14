ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,266 منذ بدء العدوان

أفادت مصادر طبية، اليوم الجمعة، بأن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 37,266، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85,102 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر أدت إلى استشهاد 34 مواطنا، وإصابة 71 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى أن عددا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

سكان المستوطنات بشمال إسرائيل يعنلون بدء الاحتجاجات على حكومة نتينياهو

أعلن سكان المستوطنات الشمالية الواقعة على حدود إسرائيل مع لبنان والذين تم إجلاؤهم، أنهم سيبدأون أعمالا احتجاجية بدءا من مساء يوم غد السبت، حيث سيغلقون مدخل القدس المحتلة.

وذكر موقع Ynet أنه على خلفية التصعيد في الشمال، أعلن مقر يضم آلاف السكان ومئات الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من المنطقة، أنه سيبدأ أعماله الاحتجاجية ابتداء من مساء اليوم السبت.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى موظفي مقر "القتال من أجل الشمال": "بعد ثمانية أشهر من الانتظار بصبر خارج المنزل، سنذهب في مظاهرة طارئة ننادي: لقد فقدت دولة إسرائيل الشمال. حان الوقت لنقول لقد حان الوقت للفوز. لن نكون الحزام الأمني".

يذكر أن جيش إسرائيل كان أعلن في 16 أكتوبر، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.

وكشفت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في إسرائيل أن عدد المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 أكتوبر بلغ حوالي 125 ألفا.

وذكرت صحيفة "معاريف" أنه بعد 8 أشهر من الحرب، ما يقرب من 100 ألف إسرائيلي من الشمال ما زالوا لاجئين، ويعيشون خارج منازلهم، واضطر معظمهم إلى التوقف عن العمل، وتم فصل الأطفال والمراهقين من مؤسساتهم التعليمية إلى مؤسسات تعليمية مؤقتة في بيئة جديدة وغير مألوفة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، وصف قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، الجنرال أوري غوردين، إخلاء المستوطنات الشمالية بأنها "أعظم إنجاز لحزب الله"، مشيرا إلى أنه لو كان الأمر بيده "كنت سأتجنب إخلاء المستوطنات في الشمال".



