الأونروا تؤكد معاناة أطفال غزة بسبب قيود سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي

أكدت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن أطفال غزة يدفعون ثمنا باهظا بسبب فرض السلطات الإسرائيلية قيودا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

الأونروا تديت الجيش الإسرائيلي بسبب معاناة أطفال غزة

وقالت منظمة الأونروا عبر صفحتها الرسمية اليوم الجمعة، تغريدة على منصة "إكس" أشارت فيها إلى إنه في عام 2023، تم رفض أو تأخير أكثر من 3,000 تصريح لمغادرة الأطفال الفلسطينيين، قطاع غزة والضفة الغربية، لتلقي العلاج الطبي.

تغريدة الأونروا بشأن أطفال غزة

وأضافت الأونروا: "منذ بداية الحرب، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، ويدفع الأطفال مرة أخرى ثمنا باهضا".

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بوفاة طفل بسبب "المجاعة والجفاف ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى 40 شخصا".

وأمس الخميس، قالت " الأونروا " إن أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في جميع مناطق قطاع غزة ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية، وأن الأطفال بغزة يبحثون في القمامة يوميا".

وكانت الوكالة أكدت أن "وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أمر بالغ الأهمية لاستعادة الظروف المعيشية الإنسانية في القطاع".

واستشهد طفل، اليوم الجمعة، بقصف مدفعية الاحتلال على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين، وكل من يتحرك في الحي، ما أدى لاستشهاد طفل.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منازل المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإنقاذ، شهيدين من داخل الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

واستشهد مواطن في قصف زوارق الاحتلال الحربية استهدف منطقة الميناء فرب خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,232 مواطنا، وإصابة 85,037 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية

أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".