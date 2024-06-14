الجمعة 14 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يتفقد منفذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بالعمرانية

جانب من جولة تفقد
جانب من جولة تفقد محافظ الجيزة

تفقد محافظ الجيزة اليوم الجمعة منفذ الوطنية لبيع اللحوم اسفل محور الفريق كمال عامر بشارع ترعة الزمر المتفرع من شارع الهرم بحي العمرانية  والذي يوفر كافة أنواع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. 
وحرص المحافظ خلال جولته علي معاينة جودة المعروضات بالمنفذ من لحوم وسلع غذائية مشيراً ان هناك تنسيق دوري مع كافه الجهات المعنية ومديرية التموين لدعم كافه المنافذ والمجمعات الإستهلاكية دورياً بالسلع واللحوم بشكل دوري لتلبية كافة احتياجات المواطنين . 
واستمع المحافظ الي المواطنين المتواجدين بالمنفذ للتعرف علي اراءهم عن جودة المعروضات والأسعار المعلنة  .
واكد محافظ الجيزة أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع وخاصة اللحوم من أجل تلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، مع استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد جلال رئيس حي العمرانية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

مواد متعلقة

إدخال 23 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل آبار المياه

رئيس الحكومة اللبنانية يدعو المجتمع الدولي لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على بلاده

أوقاف جنوب سيناء تنفذ البرنامج الصيفي للطفل داخل 60 مسجدا

مايكروسوفت تؤجل إطلاق ميزة Recall AI المثيرة للجدل
الجريدة الورقية