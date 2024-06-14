محافظ الجيزة يتفقد منفذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بالعمرانية

تفقد محافظ الجيزة اليوم الجمعة منفذ الوطنية لبيع اللحوم اسفل محور الفريق كمال عامر بشارع ترعة الزمر المتفرع من شارع الهرم بحي العمرانية والذي يوفر كافة أنواع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وحرص المحافظ خلال جولته علي معاينة جودة المعروضات بالمنفذ من لحوم وسلع غذائية مشيراً ان هناك تنسيق دوري مع كافه الجهات المعنية ومديرية التموين لدعم كافه المنافذ والمجمعات الإستهلاكية دورياً بالسلع واللحوم بشكل دوري لتلبية كافة احتياجات المواطنين .

واستمع المحافظ الي المواطنين المتواجدين بالمنفذ للتعرف علي اراءهم عن جودة المعروضات والأسعار المعلنة .

واكد محافظ الجيزة أنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتوسع في إنشاء منافذ بيع السلع وخاصة اللحوم من أجل تلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، مع استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد جلال رئيس حي العمرانية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.