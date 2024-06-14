إيهاب فهمي وزوجته وإسماعيل فرغلي في "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان إيهاب فهمي وزوجته والفنان إسماعيل فرغلي، في حلقة فنية خاصة بسهرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في تمام العاشرة ببرنامج “واحد من الناس” والذي يذاع على شاشة قناة الحياة.

ويتناول اللقاء كشف العديد من الأسرار حول الحياة الخاصة للفنان إيهاب فهمي وزوجته سارة وجيه وبداية التعارف بينهما فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية وعلاقتهما ببعض وبخاصة في أيام عيد الأضحى والعيدية.

كما يستضيف الليثي الفنان إسماعيل فرغلي وحديث من القلب عن ذكرياته مع العيد واول إنسان يهنيه بالعيد، وأهم الطقوس التي يحافظ عليها في العيد ، وعلاقته بالموسيقى، وأدواره الفنية بمسلسل العيلة، ومسلسل "مكتوب عليا" والعديد من الأعمال الفنية الأخرى.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في سهرة ثاني أيام عيد الأضحى بقناة الحياة.

كانت آخر أعمال إيهاب فهمي، مسلسل وبينا ميعاد، وشاركه البطولة كل من شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

قصة مسلسل وبينا ميعاد

ويذكر ان دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.