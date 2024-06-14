وزارة العمل تسلم شهادات إتمام التدريب المهنى للمتدربين لشباب دمياط

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، فعاليات تسليم شهادات التخرج لخريجى دورات التدريب المهنى فى مجال صيانة الحاسب الآلي ، ووالتفصيل والخياطة ،بمركز التدريب المهني بدمياط الجديدة ، وذلك بعد ختام التدريب وإجتيازهم الاختبار النهائي ، لتأهيلهم لسوق العمل داخل المحافظة ، وذلك وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة في إطار خطة التدريب المهنى التى تنتهجها المديرية ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاحها سوق العمل.

تحت إشراف الادارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وفى إطار تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 التي تقوم بها المديرية فى مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل من أجل الحصول على فرصة عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة .

وأوضح فتحى التلاوى وكيل مديرية عمل بدمياط، أن تلك التدريبات تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل حقيقية لهم وكذلك فرص تدريب مهنى على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن من أجل الحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط.

وأكد مدير المديرية على أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وايضا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة ، وتوفير فرص العمل اللائقة لهم واهمية البدء بمشروع لتوفير حياه كريمة لهم ، كما أشاد المتدربين بمدي الاستفادة من التدريب على مهنة التفصيل والخياطة ، وصيانة الحاسب الآلي ، وذلك لتحقيق أقصي استفادة للتأهيل لسوق العمل ، وحضر الفعاليات مدير الشئون الإدارية بالمديرية ، ومدير المركز ، وإداري المركز.