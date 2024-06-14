الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

حالة الطقس
حالة الطقس

حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، بسبب استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يؤدى ذلك إلى رفع  فى درجات الحرارة.

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وقفة عرفات.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

ويشهد اليوم الجمعة ، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ، حار على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

ومن المتوقع اليوم أن يشهد نشاط على  مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 24، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 46 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 31.

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