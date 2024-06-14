حزب الله ينشر مشاهد استهداف موقع الراهب ومصنع الصناعات العسكرية الإسرائيلية
نشر حزب الله مشاهد من عملية استهداف موقع الراهب التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية، ومشاهد من عملية استهداف مصنع بلاسان للصناعات العسكرية في مستوطنة سعسع شمال فلسطين المحتلة.
مستعمرتي كريات شمونة وكفرسولد
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله مستعمرتي كريات شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى استشهاد وإصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 14-6-2024 مستعمرتي كريات شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق.