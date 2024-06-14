جالانت : بينما نخوض حرباً عادلة تتبنى فرنسا سياسات عدائية ضد إسرائيل

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، موقف فرنسا الداعم للفلسطينيين، قائلا: بينما نخوض حرباً عادلة، دفاعاً عن شعبنا، تتبنى فرنسا سياسات عدائية ضد إسرائيل.

وأضاف جالانت عبر حسابه على منصة أكس: تتجاهل فرنسا الفظائع التي ترتكبها حماس ضد الأطفال والنساء والرجال الإسرائيليين، ولن تكون إسرائيل طرفا في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا.

يذكر أن فرنسا أعلنت أمس عن منح مساعدات طارئة للميزانية على شكل تبرع بثمانية ملايين يورو (نحو 8.6 ملايين دولار) للسلطة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية.

وفي بيان عن القنصلية العامة الفرنسية في القدس: بينما يتأثر جميع الفلسطينيين بالأزمة، فإن هذا الدعم للميزانية سيساهم في دفع رواتب السلطة الفلسطينية، وخصوصا وزارة الصحة.

وأشار البيان، إلى أن باريس تعتزم دعم السلطة الفلسطينية ، بما يصل إلى 16 مليون يورو" في عام 2024.

وأوضحت القنصلية عبر منصة إكس: "سيساهم هذا الدعم المالي في تلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني" مشيرة إلى "دعم فرنسي للسلطة الفلسطينية ولإقامة دولة فلسطينية قادرة على تحمل مسؤولياتها في جميع الأراضي، بما في ذلك غزة".