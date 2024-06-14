مباحث الضراب: ضبط 407 قضايا خلال يوم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عدة حملات عن ضبط (407) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

من ناحية أخرى، قبضت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة على متهمين مزقوا جسد شاب في المرج .

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، القاهرة بنشوب مشاجرة ونتج عنه إصابة شاب فى المرج و نقل الى المستشفى وتوفى بداخلها وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص بقيام متهمين بالإعتداء عليه.

ويجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، وجار ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ ‏الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص ‏بالجيزة لقيامه بغسـل حوالى17 مليون جنيه ‏متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار ‏بالأسلحة النارية والذخائر.‏

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل ‏الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ‏وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات ‏القانونية حيالهم.‏

و إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ‏بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ‏‏(أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الجيزة)لقيامه بغسل ‏الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار ‏بالأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ومحاولتهإخفاء مصدرها ‏وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ‏عن طريق (شراء العقاراتوالسيارات- تأسيس ‏الأنشطة التجارية).‏

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17مليون جنيه ‏تقريباً).‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات ‏مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ‏ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة ‏لمواجهة ‏أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن ‏القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، ‏وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم ‏الفساد بصوره وأشكاله، مما ‏ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص ‏بسوهاج لزعمه بقدرته على تسريب إمتحانات ‏الشهادة الثانوية مقابل مبلغ مالى.‏

جاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة ‏الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب ‏والإحتيال على المواطنين.‏

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن ‏سوهاج من ضبط (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة ‏أخميم بسوهاج)،لقيامه بالنصب والإحتيال على ‏المواطنين بإدارة صفحة عبر موقع التواصل ‏الإجتماعى "فيس بوك" وزعمه الحصول على أسئلة ‏وأجوبة إحدى المراحل التعليمية وطلبه مبالغ مالية ‏من المواطنين مقابل الحصول عليها ، وبحوزته ‏‏(هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ‏ودلائل تؤكد إرتكابه الواقعة")، وبمواجهته أيد ما ‏سبق.‏



