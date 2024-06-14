بوتين يؤكد أهمية مجموعة بريكس للعالم متعدد الأقطاب

أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الجمعة، في مؤتمر الصحفي، أن مجموعة البريكس ستكون بمثابة أحد مراكز تشغيل العالم متعدد الأقطاب

وقال بوتين إن التغيرات تعيد التفاؤل، تعدد القطبية واحترام القانون الدولي تسمح بحل أعقد القضايا لمصلحة الجميع. وبناء العلاقات ذات المصلحة المتبادلة وضمان الأمن للشعوب.



أضاف بوتين: " في مجموعات مثل "بريكس" فإن احترام الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل من المبادئ الأساسية".



وتابع بوتين: “ سنعمل على استقبال مزيد من الأعضاء”.

وواصل بوتين:" قدرات "بريكس" تسمح لها بأن تكون أحد مراكز تشكيل العالم متعدد الأقطاب".

بوتين يحظر استخدام خدمات الأمن السيبراني من الدول غير الصديقة بدءًا من عام 2025

يذكر أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا تكميليًا بشأن توسيع نطاق المرسوم الخاص بتدابير ضمان أمن المعلومات في الاتحاد الروسي من خلال منع الوكالات الحكومية والمنظمات الاستراتيجية والمهمة نظاميًا، من استخدام خدمات أمن المعلومات من الدول غير الصديقة اعتبارًا، من أول يناير 2025.



وبحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية، فإن المرسوم التكميلي ينص على حظر استخدام "خدمات أمن المعلومات المقدمة (المنفذة، المقدمة) من قبل هذه المنظمات".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستحظر تقديم عدد من الخدمات لروسيا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية.

ووفقًا لوثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، أصدرت وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية قرارًا جديدًا "يحظر تزويد أي شخص في الاتحاد الروسي بـ (1) خدمات استشارات وتصميم تكنولوجيا المعلومات؛ و( 2) خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية لبرامج إدارة المؤسسات وبرامج التصميم والتصنيع، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2024".

وكان قد قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإصدار مرسوما بتعيين أعضاء جدد في لجنة التعاون العسكري الفني مع الدول الأجنبية.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، سيكون الرئيس الروسي هو رئيس اللجنة، ومن المقرر أن يكون نوابه في اللجنة هم نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف وأمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويجو، كما تم تعيين مساعد الكرملين أليكسي ديومين سكرتيرًا تنفيذيًا للجنة، وتم تعيين مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني ديمتري شوجاييف نائبًا له.