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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة الجمعة من المسجد الكبير في المحلة (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

حرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة وخطبة الجمعة من المسجد الكبير بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، نقلًا عن القناة الأولى.

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صلاة الجمعة من المسجد الأقصى (بث مباشر)

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صلاة الجمعة من المسجد الحرام في يوم التروية (بث مباشر)

يؤدي الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "دين الإنسانية في أسمى معانيه حرمة الدماء والأموال والأعراض في ضوء خطبة حجة الوداع وفضل صيام عرفة لغير الحاج"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

شددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

موضوع خطب الجمعة في يونيو

وحددت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو 2024م وذلك على النحو الآتى:

- الجمعة الأولى 7 يونيو بعنوان: أفضل أعمال العشر الأول من ذى الحجة.

- الجمعة الثانية 14 يونيو بعنوان: دين الإنسانية في أسمى معانيه حرمة الدماء والأموال والأعراض في ضوء خطبة حجة الوداع وفضل صيام عرفة لغير الحاج.

- الجمعة الثالثة 21 يونيو بعنوان: تكامل الأدوار في الهجرة النبوية والدروس المستفادة من ذلك.

- الجمعة الرابعة 28 يونيو بعنوان: الهجرة النبوية وأسس بناء الدولة والحفاظ عليها.

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