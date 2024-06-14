صلاة الجمعة من المسجد الحرام في يوم التروية (بث مباشر)

تقدم “بوابة الوفد” لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة في يوم التروية من المسجد الحرام في مكة المكرمة، نقلًا عن قناة "القرآن الكريم" السعودية.

ووفرت الهيئة العامة للعناية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 251 عربة كهربائية من الحجم الكبير للطواف والسعي تعمل على مدار 24 ساعة لاستخدامها خلال موسم حج هذا العام 1445 خدمةً لحجاج بيت الله الحرام من كبار السن وذوي الإعاقة.

يوم التروية:

يحتفل المسلمون، اليوم الجمعة، الموافق الثامن من شهر ذي الحجة، في شتى بقاع الأرض، بيوم التروية، وهو الذي يسبق يوم عرفة، حيث ينطلق فيه الحجاج إلى مشعر منى، ويحرم المتمتع بالحج، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما، ويبيتون بمنًى اتباعًا للسنة، ويصلون فيها الخمس صلوات.

ويرجع سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام.

وقد قال العلامة البابرتي في "العناية شرح الهداية": [وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى

كما يرجع تسميته بهذا الاسم لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام.

وقال العلامة العيني في "البناية شرح الهداية"، وإنما سُمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلًا يقول له: "إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك"، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سُمي يوم التروية.