صحة قنا تدفع بقافلة مجانية إلى قرية أبومناع بمركز دشنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبومناع شرق التابعة لمركز دشنا شمال قنا، اليوم الجمعة.

وأوضح أن القافلة، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف المتحدث الرسمي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 902 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع " 240 حالة طب أطفال ، 225 حالة أمراض باطنة ، و 91 جراحة و 43 حالة أمراض نساء وتوليد ، و 224 حالة رمد، و34 حالة أسنان ، 45 حالة تنظيم الأسرة.

فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 38 حالة ، و 25 حالة موجات صوتية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 44 حالة و إجراء خلع أسنان 3 حالة، وتحويل 4 حالات تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، أنه على هامش القافلة تم عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 99 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية.

ومنها (الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا ، السعار ، أنفلونزا الطيور ، الطفيليات المعوية والبلهارسيا) ، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ، تنظيم الأسرة ، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

قافلة مماثلة لجامعة جنوب الوادي:

وفي سياق متصل، نظمت جامعة جنوب الوادي، في وقت سابق، قافلة طبية بقرية شرق بهجورة بنجع حمادي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة واشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة قدمت الخدمات العلاجية لعدد 719 حالة تتضمن 10 حالات ذوي احتياجات خاصة وتخاطب كما تضمنت فعاليات القافلة حملات التوعية بمخاطر الادمان والتعاطي بالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان و التعاطي.