القصيبي يجتاز اختبارات سباحة المياه المفتوحة بالغردقة

نجح اليوم السباح السعودي فيصل القصيبي، من اصحاب الهمم "متلازمة داون"، في اختبارات سباحة المياه المفتوحة بمياه البحر الأحمر بمدينة الغردقة والسباحة، مع وضد التيار لمدة ساعة متصلة بالاشتراك مع السباح محمد كرم من ذوى الهمم، السباحين الاصحاء كريم عاصم ومحمد ابو الوفا فريق تتابع عبور بحر المانش في اغسطس القادم في أول محاولة دمج بين ذوى الهمم والاصحاء.

وقال السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش ومدرب السباحين، إن القصيبي حقق نجاحا كبيرا اليوم في اختبارات السباحة في المياه المفتوحة بالسباحة لمدة ساعة متواصلة بدون توقف وبذلك يكون صنع لنفسه مكانة بين سباحي بحر المانش لسنة ٢٠٢٤.

واوضح شلبي، أن السباحين اتثبوا انهم قادرون على نجاج تتابع عبور المانش وتحقيق الرقم القياسي.

وفي سباق المانش ينطلق السباحون إما من كاب جريز نيز في فرنسا، أو من شاطئ شكسبير في بريطانيا.وتبعد هاتـان النقطـتان بعضهما عن بعض مسافة 33,5كم، السباحين يتبعون طريقاً منحنياً يتراوح طوله بين 37 و64كم بسبب التيارات البحرية القوية.