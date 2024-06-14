عاجل
استعدادات أمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى
الجمعة 14 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

القصيبي يجتاز اختبارات سباحة المياه المفتوحة بالغردقة

فيصل القصيبى
فيصل القصيبى

نجح  اليوم السباح السعودي فيصل القصيبي، من اصحاب الهمم "متلازمة داون"، في اختبارات سباحة المياه المفتوحة بمياه البحر الأحمر بمدينة الغردقة والسباحة، مع وضد التيار لمدة ساعة متصلة بالاشتراك مع السباح محمد كرم من ذوى الهمم، السباحين الاصحاء كريم عاصم ومحمد ابو الوفا فريق تتابع عبور بحر المانش في اغسطس القادم في أول محاولة دمج بين ذوى الهمم والاصحاء.

وقال السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش ومدرب السباحين، إن القصيبي حقق نجاحا كبيرا اليوم في اختبارات السباحة في المياه المفتوحة بالسباحة لمدة ساعة متواصلة بدون توقف وبذلك يكون صنع لنفسه مكانة بين سباحي بحر المانش لسنة ٢٠٢٤.

واوضح شلبي، أن السباحين اتثبوا انهم قادرون على  نجاج تتابع عبور المانش وتحقيق  الرقم القياسي.

وفي سباق المانش ينطلق السباحون إما من كاب جريز نيز في فرنسا، أو من شاطئ شكسبير في  بريطانيا.وتبعد هاتـان النقطـتان بعضهما عن بعض مسافة 33,5كم،  السباحين يتبعون طريقاً منحنياً يتراوح طوله بين 37 و64كم بسبب التيارات البحرية القوية.

مواد متعلقة

دمج السباحين ذوى الهمم مع الأصحاء لتتابع عبور بحر المانش لتحقيق رقم قياسي

محافظ البحر الأحمر يعلن رفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية

سباح من ذوي الهمم يستأنف تدريباته بالغردقة استعدادًا لتتابع عبور المانش

تكريم سائحتين ومنحهم النجمة الذهبية قضى 300 ليلة بمرسى علم

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتسلم مجمع اللغات الأزهري

وكيل تعليم البحر الأحمر يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدارس اليابانية

تداول 5400 طن مادة بروبلين عبر موانئ البحر الأحمر

توافد الطلاب على لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر

الجريدة الورقية