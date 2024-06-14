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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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المجمعات الاستهلاكية تطرح اللحوم بأسعار مخفضة في عيد الأضحى (فيديو)

اللحوم
اللحوم

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، تقريرا عن طرح اللحوم بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الاضحى المبارك في المجمعات الاستهلاكية. 

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التموين تواصل طرح لحوم الأضاحي ثالث أيام العيد

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ضبط 37 كيلو لحوم فاسدة في حملات على أسواق محلة روح بالغربية

وقال محمود فوزي الخياط رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة: "فروعنا منتشرة من الجيزة حتى أسوان ونوفر اللحوم بجميع أنواعها، اللحم المستورد هندي بـ220 جنيه، والبلدي أحمر بـ335 جنيه، والسوداني بـ285 جنيه، والضأن البلدي مذبوح بـ360 جنيه، أما الحي بـ220 جنيه". 

أسعار اللحوم في متناول الجميع

وأضاف: "الإقبال كبير على اللحوم البلدي والمستورد لأن الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وثلاجات التجميد والتبريد منتشرة في مختلف المحافظات". 

إلى ذلك، قال محمد دسوقي مشرف جزار ة بالشركة المصرية: "لدينا لحوم سوداني ولحوم بلدي وضأن مستورد ولحوم هندي مجمدة، وجميع أنواع اللحوم موجودة بوفرة نستعد لها منذ فترة، ولدينا شوادر للخرفان الحية بسعر 220 جنيه وكل شيء جاهز قبل عيد الأضحى بشهر ونصف".

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