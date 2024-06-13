التموين تواصل طرح لحوم الأضاحي ثالث أيام العيد

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ اللحوم السودانية الطازجة استعدادا لعيد الأضحى

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة استمرار ضخ اللحوم فى المنافذ التموينية حتى ثالث أيام العيد تلبية لاحتياجات المواطنين بتخفيضات تصل إلى ٣٠% مقارنة بأسعار السوق بسعر ٢٨٥ جنيهًا السوداني الطازج واللحم المفروم والكبدة الطازجة بسعر ٢٨٥ جنيهًا كما يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيهًا، وضأن مجمد أوروجواي 335 جنيهًا، والضأن البلدي 360 جنيهًا

واللحوم الهندية المجمدة بسعر ٢٢٠ جنيهًا للكيلو

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تنويع المناشئ التي يتم استيراد اللحوم منها وهي السودان وجيبوتي واوروجواي والهند إضافة إلى اللحوم البلدية.

وأوضح حسنين أن تلك اللحوم تأتي رؤوس ماشية حية، و يتم تغذيتها بالعلف المصرى ثم ذبحها في محجري توشكي وسفاجا. مؤكدا أن لجنة متخصصة مكونة من ممثلي عدة جهات معنية منها هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين تسافر إلى بلد المنشأ للتأكد من سلامة العجول المقرر توريدها وبعد وصول الشحنة إلى مصر تقوم لجنة أخرى بفحص العجول مرة أخرى للتأكد من سلامتها قبل الفحص مع العلم أن العجول تصل إلى محجرى سفاجا وتوشكى.

وكان ميناء سفاجا البحري قد استقبل الأسبوع الماضي سفينة محملة بـ 2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي ، لتصل الكميات التي تم استلامها حتى الآن 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها والمقدرة بـ 12 ألف رأس. وقد تم نقل الشحنات المستلمة إلي المحجر التابع للمجزر الآلي بسفاجا التابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيدا لذبحها وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشوادر التابعة للوزارة بسعر 195 جنيهًا للكيلو وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.



وفى جولة للمركز الإعلامي للوزارة على المجمع الاستهلاكى بميدان الجيزة قال حسيني نصار مدير المجمع أن معدل الضخ اليومي يتراوح من 500 إلى 600 كيلو لحوم طازجة بسعر 285 جنيهًا للكيلو الواحد، مع العلم أنه يتم طرح نحو 300 طبق لحم مفروم وكباب حلة زنة 500 جرام بسعر 115 جنيهًا لكل منهما، وكيلو الدواجن المجمدة 135 جنيهًا.

وأضاف نصار أنه يتم كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والمنظفات والسلع التموينية دون أى تغيير فى الأسعار، موضحا أن سعر السكر الحر على بطاقة التموين يتم صرفه بسعر ٢٧ جنيهًا ولغير حاملي البطاقات التموينية يتم طرحه بسعر ٣٥ جنيهًا، موضحًا أن صرف السلع التموينية مستمر بالمنفذ بشكل طبيعى حيث إن هناك قسمًا للسلع الغذائية وآخر للسلع التموينية وثالث للحوم.