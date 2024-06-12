ضبط 37 كيلو لحوم فاسدة في حملات على أسواق محلة روح بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الحملة المكبرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم، التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية بقرى محلة روح وصفط تراب والهياتم.

قامت بالحملة اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء.

وتمكنت والحملة من ضبط سيارة دقيق محمله ب 9 شكاير دقيق بلدى مدعم تم تجميعها من المخابز البلدية لبيعها بالسوق السوداء و تضبط 37,5 كيلو لحوم فاسدة وتحرر 34 محضر بأسواق ومحال شهيرة بقرى محلة روح وصفط تراب والهياتم

وقامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط 20 كيلو لحم جاموس بالعظم ذبح خارج المجزر بجزار بمحله روح، و3,5 كيلو سجق، 3,5 كيلو كبده، و1كيلو مفروم بمحل سوبر ماركت بقرية محلة روح،و9,5 لحمه مفرومه غير صالحة للاستهلاك الادمى بمطعم بقرية محلة روح.

وحررت مديرية الصحة بالغربية 8 محاضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية، محضر اعدام اثنين لتر خل بدون بيانات، و5 محاضرعدم إعلان عن الاسعار، محضر نقص وزن خبز بمخبز افرنجى بقرية محلة روح.

ونجحت هيئة سلامة الغذاء في تحرير عدد 8 محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء .

وقدم المحافظ، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الأضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .