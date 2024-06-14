وزير النقل يأمر ببدء التشغيل التجريبي لمحور بديل خزان أسوان على نهر النيل

أمر الفريق كامل الوزير وزير النقل ببدء التشغيل التجريبى لمحور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل أمام الحركة المرورية تمهيداً للإفتتاح الرسمى له بالتزامن مع إحتفالات مصر بأعياد ثورة 30 يونيو، ولا سيما أنه جارى الإنتهاء من إنارة المحور بالكامل ، مع تركيب العلامات الإرشادية لتسهيل حركة السيارات والمركبات المترددة عليه، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لهذا المحور التنموى الذي سيساهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان القديم إلى المحور الجديد ، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، علاوة على تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية.

فضلاً عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهـر النيل بمحاور عرضية وذلك للمساهمة في تحقيق التنميـة الشاملة بصعيد مصر، ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى على إنشاء أكبر وأهم محور تنموى وخدمى في محافظة أسوان متمثلاً في محور بديل خزان أسوان الحر، والذى تكلف نحو 1.9 مليار جنيه.

مؤكداً على أن هذا حدث تاريخى بالنسبة لأهالى أسوان والزائرين لعروس المشاتى من الأفواج السياحية والمصريين ، لما سيحققه المحور من طفرة كبيرة وغير مسبوقة في الحركة المرورية وسرعة التنقل بين الشرق والغرب، والربط بين الشرق والغرب ، والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما يساهم في الحفاظ على خزان أسوان القديم بشكل مستقبلى، وإطالة العمر الإفتراضى له، وخاصة بعد مرور نحو 122 عاماً على إنشاؤه في عام 1902 ، وكشف المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى عن أن محور وكوبرى خزان أسوان البديل يصل طوله إلى 5.4 كم ، وبعرض 29 متر ، ويضم 3 حارات مرورية لكل إتجاه ، ويتكون من 2 كوبرى ونفق تشمل كوبرى النيل بطول 2076 متر ، ونفق وكوبرى أسفل الطريق الصحراوى الغربى ، وأعمال طرق بطول 3350 متر.

موضحا بأن المكونات الرئيسية للمحور تضم كوبرى أعلى نهر النيل يتكون من 14 محور ، وبطول 671 متر ، فضلاً عن أكبر فتحة ملاحية يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر وتصل إلى 182 متر ، وسيساهم فى الربط بين إمتداد طريق أسوان / برانيس ، والطريق الصحراوى الغربى القاهرة / أسوان ، وكذا إمتداد طريق أسوان / أبو سمبل البرى عابراً نهر النيل .