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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح اليورو2024. والقناة الناقلة

ألمانيا واسكتلندا
ألمانيا واسكتلندا

يفتتح منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية بمواجهة نظيره أسكتلندا، اليوم  الجمعة، والمقرر لها على ملعب أليانز أرينا.

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ويدير مباراة ألمانيا وأسكتلندا الحكم الفرنسي كليمان توربين ويعاونه كل من يكولاس دانوس وبينجامين باجيس، فرانسوا ليتيكسير حكمًا رابعًا.

 

موعد مباراة ألمانيا واسكتلندا في اليورو


تنطلق مواجهة المنتخب الألماني أمام نظيره الاسكتلندي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا


تُنقل مباراة ألمانيا واسكتلندا عبر عدة قنوات عالمية، لكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فسيكون الناقل للبطولة الشبكة القطرية "بي إن سبورتس".

ويقع المنتخب الألماني في المجموعة الأولي التي تضم كل من اسكتلندا، المجر، سويسرا.

 

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