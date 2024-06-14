موعد مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح اليورو2024. والقناة الناقلة

يفتتح منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية بمواجهة نظيره أسكتلندا، اليوم الجمعة، والمقرر لها على ملعب أليانز أرينا.

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ويدير مباراة ألمانيا وأسكتلندا الحكم الفرنسي كليمان توربين ويعاونه كل من يكولاس دانوس وبينجامين باجيس، فرانسوا ليتيكسير حكمًا رابعًا.

موعد مباراة ألمانيا واسكتلندا في اليورو



تنطلق مواجهة المنتخب الألماني أمام نظيره الاسكتلندي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا



تُنقل مباراة ألمانيا واسكتلندا عبر عدة قنوات عالمية، لكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فسيكون الناقل للبطولة الشبكة القطرية "بي إن سبورتس".

ويقع المنتخب الألماني في المجموعة الأولي التي تضم كل من اسكتلندا، المجر، سويسرا.