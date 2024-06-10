يورو 2024: منتخب ألمانيا جاهز لحصد اللقب الرابع

يعد منتخب المانيا دوما احد المنتخبات المرشحة لاحراز الالقاب سواء في بطولات كأس اوربا او كأس العالم فالمنتخب الالماني الذي يملك اربعة القاب في كأس العالم وثلاثة القاب في كأس اوربا يسعى لاحراز اللقب الرابع لينفرد بالمركز الرابع بين المنتخبات الفائزة بالبطولات حيث انه حاليا يشارك مع المنتخب الاسباني برصيد ثلاثة القاب لكل منتخب .

في شهر ديسمبر الماضي كانت كل الانباء القادمة تشير الى حالة من عدم التفاؤل داخل صفوف منتخب المانيا الذي عاني في البطولات الاخيرة من خيبة امل كبيرة وخرج بنتائج لا تتناسب مع سمعة منتخب المانشفت حيث خرج مرتين متتاليتين من الدور الاول لبطولة كأس العالم الا ان تعيين نايجل ناجيلسمان مديرا فنيا لمنتخب المانيا بدلا من هانز فيليك حيث بات الان الكل يقارن بين منتخب المانيا الذي يستعد للمشاركة في يورو 2024 في المانيا والمنتخب الالماني الشاب الطموح الذي شارك عام 2006 في كأس العالم 2006 بقيادة يورجن كلينسمان ونجح في تجاوز التوقعات ووصل الى الدور نصف النهائي لكأس العالم على الرغم من كافة التوقعات قبل البطولة كانت تشير لعدم تحقيق اي نتائج وهو ما يتكرر مجددا هذا العام فبعد الفوز في المباريات الودية على فرنسا وهولندا ارتفع سقف الطموحات للجماهير الالمانية في امكانية التقدم الى الامام في البطولة .

المدير الفني لالمانيا نايجل ناجيسمان اكد ان منتخب بلاده قادر على المضي بعيدا في الكأس ورغم ان كل الترشيحات لم تضعه في مقدمة المرشحين الا انه يظل منتخب المانيا المرشح للقب دوما .

ووضع ناجيلسمان قائمة المنتخب من مجموعة من الاعبين الشباب الذي يدعمه عدد من العناصر صاحبة الخبرة لكن كان واضح من الاختيارات الرغبة في تقديم جيل جديد للكرة الالمانية .

قائمة الفريق

اوليفر باومان و مانويل نوير و مارك اندرية تير شتيجن لحراسة المرمى .

فالديمر أنتون و بنيامين هنريكس و جوشوا كيميتش و روبن كوخ و ماكسيمليان ميتليستاد و انطونيو روديجير و نيكو شولتربيك و جوناثان تاه لخط الدفاع .

روبرت اندريخ و كريس فوريخ و بسكال جروس و الكاي جوندوجان و توني كروس وجمال موسيالا و الكسندر بافلوفيتش و ليروي ساني و فلوريان فريتز لخط الوسط .

ماكسيمليان بيير و نيكولاس فلوكروج و كاي هارفيرتز و توماس مولر و دينيس اونداف لخط الهجوم .

مباريات ألمانيا :

المانيا - اسكتلندا 14 يونيو

المانيا - المجر 19 يونيو

المانيا - سويسرا 23 يونيو