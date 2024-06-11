رياضة القليوبية تستقبل لجنة من الوزارة لمتابعة عوامل الأمن والسلامة لحمامات السباحة

استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة من وزارة الشباب والرياضة مشكلة من محسن محمد من الإتحاد المصري للإنقاذ والغوص، والدكتور حازم الروبي عضو لجنة الاختبارات بالإتحاد المصري للإنقاذ والغوص.

وزارة الشباب والرياضة

ورافقهم خلال الزيارة هاني مدير إدارة المتابعة بالمديرية، والكابتن أيمن عباس من العاملين بالإدارة، لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة بحمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية علي مستوى المحافظة، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه .

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تكثيف المتابعة على حمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية من خلال الإدارات المختصة واللجان المشكلة للتأكد من تطبيق الإجراءات الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة ، والخاصة بتأمين حمامات السباحة والمنقذين وأدوات.

بهدف الحفاظ على حياة الإنسان ولكي تكون مصر بلا غرقى، طبقا لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واستكملت اللجنة حمامات سباحة مراكز شباب سنديون، مدينة قليوب، صنافير، ونادى قليوب بإدارة قليوب ، و نادى القناطر الخيرية ومركز شباب مدينة القناطر الخيرية بإدارة شباب القناطر الخيرية ،ومركز شباب مدينة قها ونادى شباب طوخ بإدارة شباب طوخ ، ومراكز شباب مدينة بنها والمنشية وأتريب ، كفر مناقر ، وبطا ، كفر بطا ونادي بنها الرياضي بإدارة شباب بنها" للوقوف على عوامل الأمن والسلامة لحمامات السباحة داخل الأندية ومراكز الشباب بالقليوبية ، وقامت برصد بعض الملاحظات التى تم إدراجها أثناء الزيارة .

تأتى الزيارة طبقا لإســـتراتيجية وزارة الشباب والرياضة للحد من حـــوادث الغرق ومجموعـــة مـــن الاشـــتراطات والمعايير التي يجـــب توفرها على حمامات الســـباحة التزام بما ورد فى الأكواد الخاصة ،و مراجعة جميع وسائل الأمن والسلامة من اسلاك كهرباء ، ومياة ، وأرضية ، وصالات الأنشطة ، وأغطية الصرف الصحى دآخل المنشآت ، والتأكيد علي وجود الإسعافات الأولية وطفايات الحريق ، لضمان سلامة المترددين من أعضاء مراكز الشباب .