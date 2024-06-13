أستاذ علاقات دولية: الصراع يشتعل بين حزب الله والاحتلال وإيران قد تتدخل

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أنه يوجد عدة سيناريوهات لحرب جيش الاحتلال على غزة، بالتزامن مع التصعيد المتواصل على الجبهة اللبنانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إنه يوجد تعنت إسرائيلي واضح لتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار، ما يدفع المنطقة إلى حافة الهاوية، ويُهدد باتساع رقعة الصراع في ظل التصعيد على الجبهة اللبنانية.

وأوضح أن المنطقة شهدت اليوم أكبر هجوم لحزب الله على القواعد العسكرية الصهيونية، ما يعني أنه لم يعد هناك التزام بقواعد الاشتباك السابقة، وأصبحت الأمور تتسارع في ظل الهجمات الممنهجة، التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد قيادات حزب الله.

حكومة نتنياهو خطر على دولة الاحتلال

وذكر أن حكومة نتنياهو أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على أمن إسرائيل نفسها، وليس أمن المنطقة فقط، موضحًا أن إيران ستواجه الاحتلال حتما في حال استمرار التصعيد بجبهة جنوب لبنان.

وتابع: “في هذه الحالة ستراهن إسرائيل على أمريكا في هذه الحرب التي تدفع بها في المنطقة، وهو مايريده اليمين المتطرف في إسرائيل لتحقيق مصالحه”.