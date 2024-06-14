عقب تعرضه للإتلاف والسرقة .. محافظ أسوان يكلف بإصلاح المحبس العمومي لمياه الشرب

تعرض المحبس العمومى لمياه الشرب لمحاولة سرقة ما تسبب بإتلافه والذي يصل قطره إلى 800 مللى بجوار خزان المحمودية بالشلال، وهو يغذى المناطق السكنية الواقعة على طريق السادات، وأيضا مناطق المحمودية والصداقة الجديدة.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبوزيد والسكرتير العام المساعد العميد ياسر عبد الشافى بالإشراف الميدانى على جهود الإصلاح والتى شاركت فيها إدارة الحماية المدنية بمعدات ومضخات لشفط المياه.

وأوضح المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه فور علم الشركة بواقعة السرقة والإتلاف للمحبس العمومى تم الدفع بفرق الصيانة حيث جارى تركيب محبس جديد.

ولفت إلى أنه بمجرد الإنتهاء من أعمال تركيب المحبس والمتوقع خلال ساعة سيتم التشغيل فورا، كما أنه بناءا على تعليمات محافظ أسوان تم إستدعاء عدد من فناطيس مياه الشرب من مركزى دراو وكوم أمبو ، علاوة على أسوان لأمداد سكان المناطق المتضررة بإحتياجاتهم من مياه الشرب .