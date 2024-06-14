ضبط شقيقان بحوزتهما كمية من الهيروين المخدر بأسيوط

نجحت مكافحة المخدرات بمديرية أمن اسيوط برئاسة المقدم أحمد تاج رئيس المباحث بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى ومصلحة الأمن العام فى ضبط شقيقان بدائرة مركز اسيوط بحوزتهما عدد 13 فرش حشيش 50 لفافة من الهيروين المخدر وسلاح نارى وعدد من الزخيرة من ذات السلاح ودراجة نارية 2 هاتف محمول ومبلغ مالى 1200 جنيهه

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وردت معلومات لمكافحة المخدرات بمديرية امن اسيوط تفيد بقيام شخصين بدائرة مركز اسيوط تحديدا نزلة عبد اللاه

بالاتجار فى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث مكافحة المخدرات بمديرية امن اسيوط و بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام المدعو ح. م 35 عام فلاح والمدعو ح.م 27 عام بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذان من دائرة منطقة النزلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وكمية من الهيروين المخدر.

وحرر محضر بالواقعه والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.