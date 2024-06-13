التعليم تحدد القلم المعتمد في امتحانات الثانوية العامة 2024

حدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القلم المعتمد في تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن القلم المعتمد في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 هو القلم الجاف الأزرق.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التنبيه على الطلاب بحل إجابات البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقلم الجاف الأزرق.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد 708 آلاف و141 طالب وطالبة أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية.

وأدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية بعدد 711 ألف و252 طالبًا وطالبة في الفترة الثانية.

وأدى 1639 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية.

بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.



واطمأن وزير التربية والتعليم قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير في امتحانات الثانوية العامة 2024 بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

ووجه وزير التربية والتعليم بالحرص على مصلحة الطالب وتأكيد الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان في الثانوية العامة على كتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة هذه البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

