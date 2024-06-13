توقعت أزمة عمرو دياب وخطوبة شيرين.. ليلى عبد اللطيف تريند الوطن العربي

ليلى عبد اللطيف، اسم ترتعش له القلوب عند سماعه، فهي واحدة من أشهر المنجمون الذي عرفهم الوطن العربي في الأونة الأخيرة وتحولت إلى محط اهتمام كبير مسببة حالة من الجدل والغموض بسبب توقعاتها المخيفة التي تحققت بالفعل.

إذ تنبأت عبد اللطيف بوفاة الرئيس الإيراني، وأزمة عمرو دياب الحالية، وخطوبة شيرين عبد الوهاب، وبسبب هذة التوقعات واجهت العديد من الشائعات والانتقادات وزعم البعض أنها تعمل مع الماسونية وتكشف خططهم المستقبلية للعالم الجديد، وهناك من قال إن لديها مخططات وتقارير تخص العالم.

ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تتوقع أزمة عمرو دياب مع المعجب

أثار الفنان عمرو دياب حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال حضوره حفل زفاف ابنة محمد السعدي، وظهر وهو يصفع أحد معجبيه بالقلم على وجهه، بعد محاولته لالتقاط صورة معه، وتسبب الفيديو في ثورة الجماهير عليه معبرين عن غضبهم واستيائهم من تصرف الهضبة، إلا أن وصل الأمر إلى المحاكم ومطالبة المعجب بتعويض عن الأضرار النفسية التي سببها له عمرو دياب.

ليلى عبد اللطيف وعمرو دياب

وبعد هذه الواقعة تصدر اسم ليلى عبد اللطيف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تذكر الرواد توقعها للهضبة أثناء حلقتها في بداية العام خلال لقائها مع الإعلامي نيشان عبر قناة الفجيرة.

قالت ليلى عبد اللطيف :" مشهد بارز وغير مسبوق، سنراه يحصل مع الفنان العربي الراقي عمرو دياب وهو على المسرح في حفل خاص ومهم، وهذا المشهد سنراه ينتشر على جميع مواقع التواصل، مما سيزيد من جمهور عمرو دياب، بسبب تصرفه الراقي والأخلاقي عند حصول مشهد ما كتير بيعجبه فهو بيتصرف برقي".

ليلى عبد اللطيف تضرب من جديد وتتوقع خطوبة شيرين قبل حدوثها

اشعلت الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان خبر خطوبتها من رجل أعمال خارج الوسط الفني، والأمر الذي أكده طليقها الفنان حسام حبيب لموقع ET بالعربي.

قال حسام حبيب خلال مكالمة صوتية نشرها الموقع :" ألف ألف مبروك، ربنا يسعد قلبك على طول ويفرحك دايمًا، والناس لازم تفهم إن علاقتي بيها مالهاش دعوة بالجواز أو الكلام ده، بالعكس بتمنى لها تبقى أسعد واحدة في الدنيا، وأنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفضل كده أحلى حاجة فى الدنيا، وهعمل أغنية لشيرين عبد الوهاب وخطيبها، في ألبومي الجديد، لأن خطيبها رجل محترم جدًا جدًا، وبحترمه جدًا".

ليلى عبد اللطيف وشيرين

وتذكر الجماهير حديث اللبنانية ليلى عبد اللطيف خلال لقاء سابق مع عمرو أديب قبل 5 أشهر توقعت فيه استقرار الحالة العاطفية للنجمة، إذ قالت :" أنا بشوف إنّ شيرين هتستقر عاطفيًا، وهترجع شيرين اللي إحنا بنعرفها أول ما ابتدت، وهتتغير وهتبقى أقوى، لكن مش هترجع لحسام وحتى لو رجعت هترجع تتركه وما رح تكون معاه بالمستقبل، وهنلاقي حياتها هديت مع حد تاني".

https://www.youtube.com/watch?v=bzDdzN7GGls