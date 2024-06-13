الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

تشهد البلاد، بدءًا من اليوم الخميس، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا يسود أغلب الأنحاء، حيث أنه من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة 43 درجة في الظل وعلى الصعيد 44 درجة.

موجة شديدة الحرارة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس في البلاد يشهد موجة شديدة الحرارة، تكون ذروتها اعتبارًا من اليوم الخميس، وتستمر حتى الـ 72 ساعة القادمة، تحديدا حتى يوم السبت المقبل، الذي يوافق وقفة عرفات.

موجة شديدة الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة، بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة.

وشددت على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وضرورة ارتداء غطاء للرأس، ونصحت بشرب الكثير من الماء والسوائل الباردة، وأيضا ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أعلى درجة حرارة سوف تسجلها جنوب البلاد خلال الموجة شديدة الحرارة الـ 72 ساعة القادمة، حيث متوقع أن تقترب محافظات جنوب الصعيد من 50 درجة، لتسجل حوالي 48 درجة مئوية في الظل، ويقل تأثير درجات الحرارة كلما اقتربنا من السواحل وإن ظلت هي أيضا الأجواء هناك شديدة الحرارة.

مرتفع جوي قادم من شبه الجزيرة العربية

واعتبرت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد، هي نتيجة تأثر مصر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا قادم من شبه الجزيرة العربية، يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ وغير المعتاد.

موجة شديدة الحرارة

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح قد يؤثر على أغلب الأنحاء من البلاد بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة، ويكون على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ 72 ساعة القادمة، من حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 40 إلى 43 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 42 إلى 44 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 42 إلى 45 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 إلى 48 درجة

موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، موعد انخفاض الحرارة وانكسار الموجة شديدة الحرارة التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن اليوم كان ذروة الموجة شديدة الحرارة، حيث وصلت العظمى في القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية في الظل لكن المحسوسة أعلى".

وأضافت غانم خلال تصريحات تلفزيونية، أن محافظات الأقصر وأسوان سجلت قيم درجات حرارة 46 درجة مئوية و47 درجة مئوية في الظل خلال فترة النهار في الظل.

ونوهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وهذه الكتل مرتفعة في قيم درجات الحرارة بالإضافة إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يجعل الأجواء مشمسة بشكل كبير في فترة النهار، ويساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأوضحت أن الموجة الحارة بدأت السبت الماضي ومن المتوقع استمرارها حتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرة أن ذروة الموجة اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وأشارت إلى أن يوم السبت سيحدث انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، وبالتالي ستكون الأجواء شديدة الحرارة، والعظمى ما بين 38 و39 درجة مئوية، ويومي الأحد والاثنين سيحدث انخفاض مؤقت في قيم درجات الحرارة.