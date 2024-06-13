الخميس 13 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد تصدم المواطنين بدرجات حرارة اليومين المقبلين.. فيديو

موجة حارة
موجة حارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس هو ذروة الموجة الحارة التي تمر بها مصر؛ إذ سجلت القاهرة 40 درجة مئوية، و44 درجة مئوية على محافظات الصعيد.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، أن درجات الحرارة المرتفعة تستمر حتى غد الجمعة وبعد غد السبت، ومن المحتمل أن ترتفع درجة الحرارة إلى 43 درجة مئوية، بينما تبلغ في المناطق الساحلية الشمالية 35 و36 درجة مئوية، وشمال الصعيد ما بين 45 و46 درجة، وجنوب الصعيد ما بين 46 و48 درجة مئوية.

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طقس الفيوم شديد الحرارة نهارًا والعظمى 40 درجة

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أسباب ارتفاع درجة الحرارة  في مصر

وعن إحساس البعض بوصول درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، أكد أن قياس درجات الحرارة يخضع لمعايير دولية، وأن الترمومترات التي تسخدم في السيارات تختلف عن القياس العام، وتختلف حسب الرطوبة والتعرض لدرجات الحرارة.

 

ونوه إلى أن درجات الحرارة ستعتدل إلى حد ما خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ستتراوح بين 39 و36 و37 درجة مئوية، بينما تنخفض في الساحل الشمالي إلى 33 درجة مئوية.

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