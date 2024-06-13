خاص الوفد.. أين ذهب المترو القديم بعد أعمال تطوير منطقة مصر الجديدة ؟

شهدت أحياء المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة خلال الفترة القليلة الماضية الكثير من التطوير وإنشاء المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري، الامر الذي أدى إلى طفرة حقيقية لمسها المواطنين بعد أن جنوا ثمار هذه المشروعات والتطوير الذي حدث، ولم يكن الاهتمام بالمظهر فقط ولكن كان الاهتمام بالجوهر أيضا وتم تطوير البنية التحتية بالكامل لكثير من الميادين والشوارع والتي كان لها أثر إيجابي على حياة المواطنين اليومية.

ومن بين المناطق التي شهدت تطوير كبير في شرق القاهرة كانت منطقة مصر الجديدة والتي شملت تغيير 29 كيلومتر من شبكات مياه الشرب فى نطاق الحى، وتم التنفيذ خلال 100 يوم، بالإضافة لتطوير شبكات الطرق وإنشاء عدد من المحاور والكباري الجديدة.

وتميزت منطقة مصر الجديدة بوجود المترو القديم الذي قرر البارون إمبان مؤسسة منطقة مصر الجديدة أن يصل خط سير المترو داخل قلب مصر الجديد، حيث كان الخط في البداية بين محطة كوبري الليمون وروكسى بمسافة 7 كم تعمل عليها قطارات بتقاطر كل نصف ساعة ولكن تم وفي عام 1962 إنشاء خط مدينة نصر وامتداد خط الميرغني 2.1 كم, عام 1963 امتداد الخطوط من الجلاء إلى كورنيش النيل، وعام 1972 بداية تشغيل خط المطرية الدراسة، وفي أكتوبر 2014 بدأت أولى مراحل إزالة مترو مصر الجديدة حيث تم إزالة قضبان المترو التي تضم شارعي الأهرام وأحمد تيسير بطول 1600 متر.

وحرصت الدولة على عمل إصلاح وإعادة تشغيل للمترو القديم في منطقة مصر الجديدة خلال أعمال تطوير المنطقة ولكن لم تفلح هذه المحاولات وذلك بسبب المشاكل الفنية التي يعاني منها المترو القديم والخطوط والعربات، حيث اصبحت متهالكة ولا يصلح معها اي اعمال صيانة .

وضع بعض عربات المترو في متحف قصر الملك حسين وقصر البارون

وفي هذا الصدد قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه كان هناك محاولات كثيرة جدا من أجل أن يعود المترو للعمل من جديد ولكن لم تنجح هذه المحاولات والسبب في ذلك أن الخطوط جميعها قديمة جدا و تركيب عربات جديدة للمترو كان يجب تغيير هذه الخطوط والشبكات والعربات القديمة بالكامل خاصة أنها كانت لا تعمل.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في تصريحات لـ"لبوابة الوفد"، أن المترو القديم أصبح يتسبب في أزمة مرورية بشكل يومي، مشيرا إلى أنه تم وضع بعض عربات المترو في متحف قصر الملك حسين وقصر البارون.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية،أن الوضع في منطقة مصر الجديدة الآن اختلف بشكل كبير الي الأفضل بفضل أعمال التطوير وأصبح هناك سيولة مرورية في هذه المنطقة والتي كانت تعاني في الماضي من الزحام الشديد آنذاك .