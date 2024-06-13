الخميس 13 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

توازن الاحتلال يختل بين صواريخ حزب الله وصمود المقاومة في رفح

بوابة الوفد الإلكترونية

اختل توازن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم بسبب كمية الصواريخ التي رشق بها حزب الله مستوطنات الشمال، والتي اسفر عنها حرائق ونزوح عدد من المستوطنين، فضلا عن ضربات المقاومة في منطقة المواصي برفح.

مسؤولين إسرائيليين: فرص التوصل لاتفاق مع حماس لوقف إطلاق النار باتت معدومة

حماس تطلب بتعديل لمقترح صفقة تبادل الأسرى والهدنة مع إسرائيل

وقالت مصادر تابعة للمقاومة الفلسطينية، إن الاحتلال يحاول منذ أمس التوغل في مواصي رفح، وهي المنطقة الآمنة التي نزح إليها مئات الآلاف من الناس، في محاولة من العدو الأمريكي والإسرائيلي الضغط على المقاومة في المفاوضات، ولكن المجاهدين تصدوا لآليات العدو وأمطروها بقذائف الياسين والآر بي جي، وأعطابوا البعض منها وسحقوا عددًا من الجنود.

 

وأضافت المصادر، أنه في هجوم آخر، دفع العدو بعشرات الآليات خلال الساعات الماضية في جنوب شرق حي الزيتون، وكان هجوم العدو أشبه بهجوم النصيرات من ناحية التكتيك والهجوم المفاجئ وكمية النيران، مما يجعلنا نشعر بأنهم قاموا بعملية من أجل أسرى، ولكنها عملية فاشلة بكل المقاييس.

 

وأشارت المصادر، إلى أنه يوجد تصعيد على الحدود اللبنانية، وهو الأقوى منذ 7 أكتوبر لحزب الله، أمطار من الصواريخ الثقيلة التي تنهال على جميع المستوطنات الشمالية، مما أدى إلى اشتعال أكثر من 20 حريقًا ونزوح عدد من المستوطنين الذين ينامون ويصحون على أصوات الانفجارات وصفارات الإنذار التي لا تتوقف.

 

 

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن إصابة جنود نتيجة تعرض شمال البلاد لقذيفة مضادة للدروع

حزب الله يستهدف نقطة تموضع للاحتلال في وادي يرؤون بالصواريخ

مسحوبات مالية من أرصدة حسابات فلسطينيين لصالح مجهول في الاردن تثير الجدل

جيش الاحتلال يحارب حزب الله بسلاح المنجنيق

حماس تصدر بيانًا حول موقفها تجاه مقترح وقف العدوان

من “أبو طالب” الذي أحرق حزب الله من أجله شمال فلسطين المحتلة؟

حماس: استخدام الاحتلال التجويع كسلاح هو جريمةُ حربٍ موصوفة

كان سندًا في السلم والحرب.. رسالة سرايا القدس لعائلة الشهيد أبو طالب
الجريدة الورقية