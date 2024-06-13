مليونا حاج يبدأون نسكهم الجمعة وسط استعدادات قصوى

يبدأ أكثر من مليوني حاج، الجمعة، الموافق للثامن من ذي الحجة (يوم التروية)، مناسكهم بالتصعيد إلى مشعر منى، تأسياً بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسط استعدادات قصوى لمختلف أجهزة الدولة، ومنظومة خدمات متكاملة لتأمين سلامتهم وتيسير أدائهم الشعيرة، في أجواء إيمانية تحفّها الطمأنينة والسكينة.

ويقضي الحجاج القادمون من كل فج عميق بمشعر منى يوم التروية، الذي سُمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ويحملون ما يحتاجون إليه، حيث يؤدون هناك صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً دون جمع، ويبيت معظمهم استعداداً للصعود إلى عرفات مع بزوغ فجر السبت لأداء الركن الأعظم.

أكبر مدينة خيام في العالم

ويوجد في منى ما يُعدّ أكبر مدينة خيام في العالم، وهو أحد أكبر المشروعات التي نفذتها الحكومة السعودية، على مساحة مقدرة بـ5.‏2 مليون متر مربع لاستيعاب 6.‏2 مليون حاج بمختلف أعمارهم وأعراقهم.

وتفقّد الفريق محمد البسامي، مدير الأمن العام السعودي، قوات أمن الحج والجهات العسكرية المساندة والمشاركة في خدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة، مؤكداً جاهزية الخطط الأمنية والتنظيمية، التي تهدف إلى أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن.

قوات أمن الحج

وشدد البسامي على أن قوات أمن الحج ستتصدى بكل حزم وقوة لكل فعل يؤثر في طمأنينة ضيوف الرحمن أو سلامتهم أو متطلبات تسهيل وتيسير مناسكهم.

سخّرت «القوات الجوية الملكية» إمكاناتها وقدراتها لتقديم المساندة في تعزيز الإجراءات الأمنية لمنع وقوع أي حوادث تخل بأمن الحج والحجيج، وتؤثر في سلامتهم منذ لحظة وصولهم لأداء المناسك وحتى لحظة مغادرتهم المشاعر المقدسة، حيث تتولى مسؤولية تنظيم وإدارة ومتابعة الأجواء، والإشراف على الحركة الجوية لجميع الطائرات المشاركة في مهمة الموسم من القطاعات الأخرى، وتأمين الطائرات اللازمة لتنفيذ الخطط، فضلاً عن تغطية المنافذ بفنيين للكشف عن المواد الخطرة.

وزارة الداخلية

كما تعمل مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية على متابعة الخطط الأمنية، وحركة المرور والمشاة، ومراقبة منافذ العاصمة المقدسة ونقاط الفرز؛ لمنع تسرب مخالفي أنظمة الحج إلى المشاعر المقدسة، وذلك عبر تسيير رحلات جوية على مدار الساعة بواسطة طائراتها العمودية المجهزة بأحدث التقنيات التي تشارك أيضاً في مراقبة تحركات الحجاج من وإلى المشاعر، بالإضافة إلى قيامها بالبحث والإنقاذ وتحديد مواقع الاختناقات.

وأوضح العقيد عمر الطلحي، قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن المركز يواصل خدماته لاستقبال المكالمات الأمنية والإنسانية وتقديم المساعدة اللازمة للحجاج على رقم الطوارئ الموحد (911)، مؤكداً الحرص على أمنهم وسلامتهم، وإحالة بلاغاتهم للجهات المختصة في وقت قياسي، والتعامل معها بدقة واحترافية عالية، ومتابعتها حتى انتهائها، وتقديم الدعم والمساندة للجهات الشريكة لتطبيق خطة الطوارئ الشاملة، وتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والخدمية.

رحلات القطار

انطلق فجر الخميس قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم هذا العام لنقل الحجاج بين 9 محطات منتشرة بمنى وعرفات ومزدلفة عبر 17 قطاراً، بمشاركة أكثر من 7500 موظف موسمي يتحدثون لغات مختلفة، منها «الإنجليزية، التركية، الإندونيسية، النيجيرية، وغيرها»، على أن يبدأ في نقلهم من مشعر منى إلى مشعر عرفات مساء يوم التروية.

وصعّدت وزارة الصحة، الخميس، الحجاج المرضى المنومين في مستشفيات محافظة جدة عبر سيارات إسعاف مجهزة بجميع المستلزمات، ومزوّدة بفريق طبي متكامل، لتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة، لاستكمال علاجهم، وتمكينهم من أداء المناسك، في ظل رعاية طبية وعلاجية متكاملة. كما فوّجت، الأربعاء، الحجاج المنوّمين في مستشفيات المدينة المنورة من مختلف الجنسيات إلى مستشفيات المشاعر المقدسة، عبر قافلة مجهزة بمنظومة صحية متكاملة، حيث تستكمل الخطة العلاجية المعدة لهم، ليتمكنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلام.